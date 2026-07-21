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VIDEO : PM निवासस्थानाबाहेर राहुल गांधीचं ठिय्या आंदोलन

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:47 PM IST

Rahul Gandhi stages a sit in protest outside the PMs residence

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