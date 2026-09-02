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VIDEO : राहुल गांधी उद्या नाशिक दौऱ्यावर, काँग्रेसचे होणार प्रशिक्षण शिबिर
VIDEO : राहुल गांधी उद्या नाशिक दौऱ्यावर, काँग्रेसचे होणार प्रशिक्षण शिबिर
Written By
Shubhangi Mere
Published: Sep 02, 2026, 10:45 PM IST
|
Updated: Sep 02, 2026, 10:47 PM IST
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Rahul Gandhi to visit Nashik tomorrow Congress to hold a training camp
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