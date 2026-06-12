Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO : शेगावमधील प्रसिद्ध कचोरी सेंटरवर छापा, प्रशासनाची धडक कारवाई

VIDEO : शेगावमधील प्रसिद्ध कचोरी सेंटरवर छापा, प्रशासनाची धडक कारवाई

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 12, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:45 PM IST
Raid on famous Kachori center in Shegaon administration tdecisive action

Recommended Videos

VIDEO : शेगावमधील प्रसिद्ध कचोरी सेंटरवर छापा, प्रशासनाची धडक कारवाई
01:45
काँग्रेसकडून विलिनीकरणाचा प्रस्ताव? NCP च्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलं स्पष्ट
01:08
सोलापूर विधान परिषदेत महायुतीचं पारडं जड, तुतारीच्या 3 आमदारांचा महायुतीला पाठिंबा
02:50
धूळखात पडलेल्या शववाहिका हस्तांतरित होणार
00:52
हार्बर रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, चेंबूर स्टेशनजवळ तांत्रिक बिघाड
02:06
लोकप्रिय कचोरी सेंटरवर FDA ची धाड
01:20
काँग्रेस हे बुडते जहाज- फडणवीस
01:27
VIDEO| नीट प्रकरणावरुन अमित देशमुखांची खोचक टीका
01:38
VIDEO| रोहित पवारांचं अन्नत्याग आंदोलन
02:53
भीमाशंकर मंदिर 15 जूनपासून भाविकांसाठी खुले
01:00
लातूरच्या शेतकऱ्याला नवा बैल मिळणार - फडणवीस
02:24
चंद्रपुरात 4 लाख 85 हजार हेक्टरवर खरिपाचं नियम
00:44

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
दानपेटीतील 7 कोटी गायब केल्याचा आरोप; अयोध्येत नवा वाद! राम मंदिर प्रकरणावरून राजकार
Ayodhya Ram Mandir15 min ago
2
nana patole23 min ago
3
Shigella32 min ago
4
CANCER43 min ago
5
pune53 min ago