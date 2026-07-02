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रायगड जिल्ह्यासाठी पुढील 3 दिवस अतिखबरदारीचे; पावसाचाच मारा

Written ByMehul Panchal
Published: Jul 02, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:35 PM IST
Raigad Alert For Heavy Rainfall For Next Three Days

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