हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
अलिबागमध्ये गुडघाभर पाण्यात उभं राहून विद्यार्थ्यांची तिरंग्याला सलामी
अलिबागमध्ये गुडघाभर पाण्यात उभं राहून विद्यार्थ्यांची तिरंग्याला सलामी
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 03:45 PM IST
|
Updated: Aug 15, 2026, 03:45 PM IST
join
share
Raigad Alibag Students In Water Till Knees_ To Celebrate 80 Years Of Independence Day
Recommended Videos
01:06
अलिबागमध्ये गुडघाभर पाण्यात उभं राहून विद्यार्थ्यांची तिरंग्याला सलामी
01:07
महिला आरक्षण विधेयकासाठी जनगणना गरजेची: फडणवीस
01:16
स्वातंत्र्य दिन पूर्वसंध्येला मंत्रालय, बीएमसी, सीएसएमटीला रोषणाई
02:29
देशाचा 80वा स्वातंत्र्यदिवस, पंतप्रधानांच्या हस्ते ध्वजारोहण
02:20
VIDEO : मुंबईकरांचा प्रवास महागणार, रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे वाढणार
00:54
VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार
01:38
VIDEO | चाकण कंपन्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस, सामंतांना भेटणार- रोहित पवार
04:18
VIDEO | विलास घुलेंच्या पत्नीचा आत्महत्येचा प्रयत्न
01:22
जेन झीवर फोकस करा, त्यांच्याशी संपर्क ठेवा; राज ठाकरेंच्या पुण्यातील बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना सूचना
02:15
शिवसेना ठाकरेंचीच म्हणणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना फडणवीसांचं उत्तर, 'लोक न्यायालयाने शिंदेंना...'
01:44
नवे शिक्षणमंत्री चमत्कार करतील असं वाटत नाही; वांगचुक यांचा निशाणा
02:00
मुंबईत पदचारी पुलासाठी मनसे आक्रमक
Trending
News
Photos
Videos
ना उद्धव, ना सिब्बल सहकाऱ्यांमुळेच शिंदे अडचणीत? 'त्या' 3 सह्यांमुळे सुप्रीम कोर्टातला खटला फिरणार? 'हे कसं...'
2
गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते; पृथ्वीराज चव्हाणांचा गौप्यस्फोट, म्हणाले 'मंत्रीपद द्या अन्यथा नागपूरचे दोघे...'
3
3 महिन्यांची गर्भवती अन् इन्स्टा चॅट...; डोंबिवलीतील 18 वर्षांच्या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पोलिसांनी उकललं गूढ
4
'न्यायव्यवस्थेवर मोदी-शाहांचा दबाव', सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु असतानाच सरोदेंचा गंभीर आरोप; 'मोदींसारखे अशिक्षित...'
5
भोंदू बाबा मनोहर भोसलेचा आणखी एक कारनामा, जादूटोण्यातून मिळवलेल्या पैशांची अशी लावली विल्हेवाट