हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
रायगडमध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात शेकापचा एल्गार
रायगडमध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात शेकापचा एल्गार
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Sep 08, 2026, 11:45 AM IST
|
Updated: Sep 08, 2026, 11:46 AM IST
join
share
Raigad Smart Meter Update
Recommended Videos
01:36
VIDEO | हिंगोलीत क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक
01:47
VIDEO | येवल्यात पावसानं ओढ दिल्याने पिकांचं नुकसान
03:18
दिल्लीत वसतिगृहाची इमारत कोसळून दुर्घटना! 5 जणांचा मृत्यू
00:53
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा आज 10 वा दिवस, उपचार घेण्यास नकार
01:17
आज अखेरचा श्रावणी सोमवार! घ्या महाराष्ट्रातील सर्व ज्योर्तिलिंगांचं दर्शन
01:51
गणेशोत्सवामुळे ढोलकी कारागीरांना रोजगार
01:23
VIDEO : महागाई विरोधात विरोधक आक्रमक
02:29
VIDEO : नागपुरात डीजेवर बंदी, पुण्यात का नाही - राज ठाकरे
02:26
VIDEO | देशाचा GDP वाढला मग सोने खरेदीला काय अडचण?- राज ठाकरे
03:32
VIDEO | राज्यपालांनी लोकसेवा आयोग बरखास्त करावे- राऊत
01:49
'गणेशोत्सवात दंगली घडवल्या जाऊ शकतात', मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा
00:58
नवी मुंबईत वरिष्ठ अधिका-यांच्या त्रासाला कंटाळून पोलिसाने संपवलं जीवन
Trending
News
Photos
Videos
महाराष्ट्रातील 'या' शहरांमधील हवा सर्वात स्वच्छ, देशपातळीवर झाला सत्कार
2
अजबच! मुंबईमध्ये लॉटरीत जिंकलेलं घरही नको... जवळपास एक हजार विजेत्यांनी का परत केली म्हाडाची घरं? खरं कारण समोर
3
मुंबईत 24 वर्षीय तरुणीवर घरात घुसून बलात्कार, जीन्सने गळा आवळून संपवलं, मृतदेहावर पुस्तकं टाकून...; तरीही आरोपीची फाशी रद्द करुन निर्दोष मुक्तता, कारण...
4
Gold Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी; सोनं 1.53 लाखांवर तर चांदीही महागली! जाणून घ्या आजचे दर
5
परदेशी पर्यटकांनाही खुणावतोय महाराष्ट्र, वर्षभरात तब्बल 45 लाख पर्यटकांनी दिली भेट