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VIDEO : रेल्वे रुळावर पडलेल्या वारकऱ्याचे कर्मचाऱ्यानं वाचवले प्राण
VIDEO : रेल्वे रुळावर पडलेल्या वारकऱ्याचे कर्मचाऱ्यानं वाचवले प्राण
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 15, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 10:55 PM IST
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Railway employee saves the life of a Warkari who fell onto the tracks
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