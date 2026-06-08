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राज्यात 2 दिवस वादळी पावसाचा इशारा, 25 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
राज्यात 2 दिवस वादळी पावसाचा इशारा, 25 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 08, 2026, 09:50 PM IST
|
Updated: Jun 08, 2026, 09:50 PM IST
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Rain Alert for two days Yelloe alert to 25 District
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