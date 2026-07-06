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कर्जतच्या पळसदरी इथं कोसळली दरड; वाहनं दबल्यानं नुकसान

Written ByMehul Panchal
Published: Jul 06, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:30 PM IST
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