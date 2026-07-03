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नालासोपाऱ्यात तुफान पाऊस! जनजीवन विस्कळीत; अनेक ठिकाणी पाणी साचलं, नागरिक हैराण

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 03, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:45 PM IST
Rain Updates In NALASOPARA

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