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नालासोपाऱ्यात तुफान पाऊस! जनजीवन विस्कळीत; अनेक ठिकाणी पाणी साचलं, नागरिक हैराण
नालासोपाऱ्यात तुफान पाऊस! जनजीवन विस्कळीत; अनेक ठिकाणी पाणी साचलं, नागरिक हैराण
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 03, 2026, 02:45 PM IST
|
Updated: Jul 03, 2026, 02:45 PM IST
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