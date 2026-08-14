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जेन झीवर फोकस करा, त्यांच्याशी संपर्क ठेवा; राज ठाकरेंच्या पुण्यातील बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना सूचना

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 14, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:48 PM IST

Raj Thackeray asks party leaders to focus on Gen Z

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