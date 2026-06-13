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VIDEO : रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका
VIDEO : रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 11:00 PM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 11:00 PM IST
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Ram Shinde criticizes Rohit Pawars agitation
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