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मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर; पण राज्याबाहेर तडीपारी
मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर; पण राज्याबाहेर तडीपारी
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 03:15 PM IST
|
Updated: Aug 07, 2026, 03:15 PM IST
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Ramesh mhatre granted bail in doctor assault case
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