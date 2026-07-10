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VIDEO : रमेश म्हात्रेला केले कोर्टात हजर, पक्षातून केली हकालपट्टी

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 10, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:55 PM IST
Ramesh Mhatre produced in court; expelled from the party

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