हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO : डॅा मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेला सोमवारपर्यत पोलिस कोठडी
VIDEO : डॅा मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेला सोमवारपर्यत पोलिस कोठडी
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 10, 2026, 10:50 PM IST
|
Updated: Jul 10, 2026, 10:50 PM IST
join
share
Ramesh Mhatre remanded in police custody till Monday in assault case
Recommended Videos
04:16
VIDEO : डॅा मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेला सोमवारपर्यत पोलिस कोठडी
03:28
गुटखा तस्करांचा हायटेक फंडा, पोलिसांच्या हातावर तुरी देत सराईत गुटखा किंग फरार
09:48
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! CM फडणवीसांनी केली घोषणा
03:01
VIDEO | नाशिक धर्मांतरप्रकरणी निदाला जामीन
03:40
VIDEO | पुढचं ऑपरेशन टायगर नाशिकमध्ये?
00:49
राष्ट्रवादी SP विलिनीकरणाच्या चर्चेत नाही, सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
00:34
संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी आज सुनावणी
00:48
पुण्यातील अंधारबन ट्रेक बंद
01:16
'कनेक्टिंग लिंक'ची आयआयटीकडून पाहणी
01:13
मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतुकीला फटका! खंडाळा घाटात ट्रॅकवर कोसळली दरड
01:15
जोरदार पावसामुळे मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटली! 7 धरणांमध्ये 50 टक्के पाणीसाठा
00:43
कृष्णा आणि वारणा नदीचं पाणी ओसरलं
Trending
News
Photos
Videos
महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणींना जून, जुलैचा हफ्ता कधी मिळणार? मोठी अपडेट समोर!
Ladki Bahin Yojana
24 min ago
2
कॅन्सरची सुरुवात कशी ओळखाल? शरीरातील 'हे' बदल दुर्लक्षित केल्यास वाढू शकतो धोका
CANCER
29 min ago
3
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात CM देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा! ती महत्त्वाची अटच केली रद्द
Devendra Fadnavis
33 min ago
4
रिमोटने गाडीची नंबर प्लेट गायब, नाशिकच्या देवळ्यात ''हायटेक'' गुटखा तस्करीचा थरार उघड
nashik
56 min ago
5
9 वर्षीय विद्यार्थिनीच्या मृत्यूपूर्वीचा CCTV व्हिडिओ समोर, त्यावेळी शाळेत नेमकं काय घडलं?
Jaipur News
1 hr ago