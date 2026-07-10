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VIDEO : डॅा मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेला सोमवारपर्यत पोलिस कोठडी

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 10, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:50 PM IST
Ramesh Mhatre remanded in police custody till Monday in assault case

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