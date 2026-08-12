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चिपळुण-गुहागर मार्गाची खड्ड्यांमुळं चाळण, अपघाताचा धोका

Written ByMehul Panchal
Published: Aug 12, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:04 PM IST

Ratnagiri Chiplun Guhagar Road Severely Damaged With Massive Waterlogged Potholes Ground Report

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