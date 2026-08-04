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चिपळूण, खेड, दापोलीत जोरदार पाऊस; जगबुडी नदी इशारा पातळीवर
चिपळूण, खेड, दापोलीत जोरदार पाऊस; जगबुडी नदी इशारा पातळीवर
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 12:50 PM IST
|
Updated: Aug 04, 2026, 12:54 PM IST
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Ratnagiri Heavy rain jagbudi river water level updates
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