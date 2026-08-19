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संगमेश्वर-देवरुख राज्यमार्गाची चाळण; अपघातांचं प्रमाण वाढलं
संगमेश्वर-देवरुख राज्यमार्गाची चाळण; अपघातांचं प्रमाण वाढलं
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 19, 2026, 12:30 PM IST
|
Updated: Aug 19, 2026, 12:38 PM IST
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Ratnagiri Road Severely Damaged With Massive Waterlogged Potholes
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