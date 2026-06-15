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बुलढाण्यात रविकांत तुपकरांचं अन्नत्याग आंदोलन
बुलढाण्यात रविकांत तुपकरांचं अन्नत्याग आंदोलन
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 15, 2026, 05:20 PM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 05:20 PM IST
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Ravikant Tupkar's hunger strike in Buldhana.
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