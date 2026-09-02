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कालचं पोरगं बोलतं आणि काहीजण फोटो हटवतात, रवींद्र चव्हाणांची अमित ठाकरेंवर टीका
कालचं पोरगं बोलतं आणि काहीजण फोटो हटवतात, रवींद्र चव्हाणांची अमित ठाकरेंवर टीका
Written By
Shivraj Yadav
Published: Sep 02, 2026, 08:15 PM IST
|
Updated: Sep 02, 2026, 08:18 PM IST
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Ravindra Chavan criticise Amit Thackeray over Narendra Modi Photo
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