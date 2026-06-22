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ठाकरे गटाचे बंडखोर खासदार पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका जाहीर करणार
ठाकरे गटाचे बंडखोर खासदार पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका जाहीर करणार
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 22, 2026, 04:15 PM IST
|
Updated: Jun 22, 2026, 04:15 PM IST
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Rebel MPs from the Thackeray faction will hold a press conference to announce their stance.
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