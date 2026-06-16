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VIDEO : कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना उपसाबंदीतून दिलासा

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 16, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:35 PM IST
Relief for Kolhapur farmers from water withdrawal restrictions

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