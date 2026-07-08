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मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी, धरणाच्या पाणीपातळीतही वाढ
मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी, धरणाच्या पाणीपातळीतही वाढ
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 08, 2026, 09:45 AM IST
|
Updated: Jul 08, 2026, 09:45 AM IST
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Relieving news for Mumbaikars dam water levels have also risen
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