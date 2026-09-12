Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात पुन्हा वाद

गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात पुन्हा वाद

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 14, 2026, 12:15 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:15 AM IST
Renewed dispute between Ganesh Naik and Eknath Shinde

Recommended Videos

गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात पुन्हा वाद
04:09
यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विरोध
04:56
अमरावती भाजपमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत वाद
05:12
बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल, महिलांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप
05:09
समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची मोठी घोषणा
03:44
मुंबईत मनोज जरांगे पाटलांना 'नो एन्ट्री'! आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली
05:51
मनोज जरांगे यांच्या शिवराळ भाषेवरुन वाद पेटला
08:00
कोकणवासियांची गावची वाट यंदाही खडतरच, रस्त्यांपाठोपाठ रेल्वे मार्गही अडथळ्यांचाच
00:47
संभाजीनगरला पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन फुटली
02:07
मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 16वा दिवस
02:18
VIDEO : नाशिकमध्ये वळणावर स्कूलमध्ये ब्रेक फेल
01:40
VIDEO : मोरबे धराणाच्या पाण्यावरुन नाईक - ठाकूरांमध्ये वाद
02:03

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रात 27 जिल्ह्यांना, भारतातील 26 राज्यांना IMD चा अलर्ट; हवामान खात्याचा अंदाज 100 टक्के खरा ठरला?
2
3
4
5