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नाशिक वगळता सर्वत्र महायुतीचा विजय! महाविकास आघाडीच्या हाती भोपळा; रेश्मा काळे काय म्हणाल्या?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 22, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:55 PM IST
Reshma Kale On vidhan Parishad Result

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