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नाशिक वगळता सर्वत्र महायुतीचा विजय! महाविकास आघाडीच्या हाती भोपळा; रेश्मा काळे काय म्हणाल्या?
नाशिक वगळता सर्वत्र महायुतीचा विजय! महाविकास आघाडीच्या हाती भोपळा; रेश्मा काळे काय म्हणाल्या?
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 22, 2026, 02:55 PM IST
|
Updated: Jun 22, 2026, 02:55 PM IST
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Reshma Kale On vidhan Parishad Result
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