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VIDEO : नागपुरमध्ये मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचं नुकसान
VIDEO : नागपुरमध्ये मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचं नुकसान
Written By
Mehul Panchal
Published: Jul 29, 2026, 09:10 PM IST
|
Updated: Jul 29, 2026, 09:10 PM IST
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Residents suffer losses due to heavy rain in Nagpur
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