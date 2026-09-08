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देशात यंदा तांदूळ उत्पादनात 70 लाख टन घट होण्याचा अंदाज
देशात यंदा तांदूळ उत्पादनात 70 लाख टन घट होण्याचा अंदाज
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 08, 2026, 03:20 PM IST
|
Updated: Sep 08, 2026, 03:21 PM IST
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Rice production in the country is estimated to decline by 7 million tonnes this year.
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