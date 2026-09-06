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'गणेशोत्सवात दंगली घडवल्या जाऊ शकतात', मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 06, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:06 PM IST

Riots could be instigated during Ganeshotsav claims MNS chief Raj Thackeray sensational statement

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