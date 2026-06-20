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मावळ, पिंपरी-चिंचवडला पाणीटंचाईचा धोका

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 20, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:15 PM IST
Risk of water shortage in Maval and Pimpri Chinchwad

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