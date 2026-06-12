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VIDEO| रोहित पवारांचं अन्नत्याग आंदोलन

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 12, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:25 PM IST
rohit pawar food boycott movement marathi news

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