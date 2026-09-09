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...तरच एकत्र येऊ! अखेर विलिनीकरणावर रोहित पवारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद; 'ती' अट कोणती?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:15 PM IST

Rohit Pawar On both ncp merger

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