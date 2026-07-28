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रमेश म्हात्रेची कोर्टाकडून खरडपट्टी; रोहित पवार काय म्हणाले?
रमेश म्हात्रेची कोर्टाकडून खरडपट्टी; रोहित पवार काय म्हणाले?
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 02:40 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 02:42 PM IST
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Rohit Pawar On Ramesh Mhatre
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