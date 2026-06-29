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VIDEO : रोहित पवारांचं आंदोलन स्थगित, उद्या देवेंद्र फडणवीसांना भेटणार

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 29, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:35 PM IST
Rohit Pawars agitation suspended to meet Devendra Fadnavis tomorrow

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