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VIDEO : रोहित पवारांचं आंदोलन स्थगित, उद्या देवेंद्र फडणवीसांना भेटणार
VIDEO : रोहित पवारांचं आंदोलन स्थगित, उद्या देवेंद्र फडणवीसांना भेटणार
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jun 29, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Jun 29, 2026, 10:35 PM IST
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Rohit Pawars agitation suspended to meet Devendra Fadnavis tomorrow
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