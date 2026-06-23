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रुक्मिणीची पालखी पंढरीला निघाली; यशोमती ठाकूर, बळवंत वानखडेंकडून स्वागत

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 23, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:30 PM IST
Rukmini's palanquin sets out for Pandhari; welcomed by Yashomati Thakur and Balwant Wankhade.

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