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शनिशिंगणापूरच्या शनिदेवाच्या तेल अभिषेकासाठी भेसळयुक्त तेलाची विक्री

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:25 PM IST

Sale of adulterated oil for the oil anointing ritual of Lord Shani at Shani Shingnapur

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