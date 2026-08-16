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शनिशिंगणापूरच्या शनिदेवाच्या तेल अभिषेकासाठी भेसळयुक्त तेलाची विक्री
शनिशिंगणापूरच्या शनिदेवाच्या तेल अभिषेकासाठी भेसळयुक्त तेलाची विक्री
Written By
Vanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 11:15 PM IST
|
Updated: Aug 16, 2026, 11:25 PM IST
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Sale of adulterated oil for the oil anointing ritual of Lord Shani at Shani Shingnapur
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