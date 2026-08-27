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फडणवीसांच्या हस्ते समय रैनाचा सत्कार; रैनाची मुख्यमंत्र्यांसमोरच तुफान फटकेबाजी
फडणवीसांच्या हस्ते समय रैनाचा सत्कार; रैनाची मुख्यमंत्र्यांसमोरच तुफान फटकेबाजी
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 02:40 PM IST
|
Updated: Aug 27, 2026, 02:42 PM IST
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Samay Raina felicitated by CM Fadnavis at Mumbai event
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