Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /विधान परिषद बिनविरोध होण्यासाठी 150 कोटी खर्च?

विधान परिषद बिनविरोध होण्यासाठी 150 कोटी खर्च?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 05, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:05 PM IST
Sanjay Raut allegations over Vidhan Parishad unopposed

Recommended Videos

नाशिकमध्ये भाजपच्या प्रसाद हिरेंची बंडखोरी
01:13
विधान परिषद बिनविरोध होण्यासाठी 150 कोटी खर्च?
02:49
नाशिक धर्मांतरण प्रकरण: इम्तियाज जलील यांची चौकशी होणार?
02:12
जाहीर माघार असं काही नसतं- गोकुळ गिते
01:51
बाळ माने घरवापसी करणार?
01:47
भारतीय क्रिकेट संघात मोठा बदल; कर्णधारपदी या खेळाडूचं नाव पुढे
00:48
हॉटेल, रेस्तराँला सतर्कतेचा इशारा; अग्निसुरक्षा नसल्यास होणार कडक कारवाई
00:51
राज्यसभेसाठी काँग्रेसच्या 7 उमेदवारांची घोषणा
01:02
बेळगावला मुसळधार पावसाचा तडाखा, तवंदी घाटात ढगफुटीसारखा पाऊस
01:04
गिरीश महाजनांना नदीत पिस्तुल सापडली
01:40
गोव्याच्या कसिनोमधील कथित व्हिडीओ व्हायरल, ऋतुराज क्षीरसागर जुगार खेळत असल्याचा दावा
01:56
नवनीत राणांना NCP ची राज्यसभेची उमेदवारी, सूत्रांची माहिती; कालच घेतली पार्थ पवारांची भेट
03:03

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICC च्या निर्णयावर अफगाणिस्तानचे प्रशिक्षक नाराज; सुनावले खडे बोल! जाणून घ्या संपूर्
Richard Pybus11 min ago
2
Nilesh Ghaiwal35 min ago
3
india vs england45 min ago
4
Vidhan Parishad Election1 hr ago
5
Shiv Rajyabhishek Din1 hr ago