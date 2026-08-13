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5 हजार कोटींना शिंदेंना पक्ष विकला, संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप, राजकारण तापलं
5 हजार कोटींना शिंदेंना पक्ष विकला, संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप, राजकारण तापलं
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 13, 2026, 09:30 PM IST
|
Updated: Aug 13, 2026, 09:35 PM IST
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Sanjay Raut claims Shivsena sold to Eknath Shinde for 5 thousand crore
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