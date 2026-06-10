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कृषिमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांची थट्टा? सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

Written ByMehul Panchal
Published: Jun 10, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:00 PM IST
कृषिमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांची थट्टा? सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

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कृषिमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांची थट्टा? सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल
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