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VIDEO | 'राम मंदिर लुटणाऱ्यांना हिंदू माफ करणार नाहीत', उद्धव ठाकरेंना संजय शिरसाटांचे प्रत्युत्तर

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 03, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:15 PM IST
Sanjay Shirsat Reaction On Udhav Thackarey Statement

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