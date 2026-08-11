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राजकारणाला कंटाळून सरपंचाने संपवलं जीवन

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST

Sarpanch ends life due to politics in Buldhana

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