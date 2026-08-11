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राजकारणाला कंटाळून सरपंचाने संपवलं जीवन
राजकारणाला कंटाळून सरपंचाने संपवलं जीवन
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST
|
Updated: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST
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Sarpanch ends life due to politics in Buldhana
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