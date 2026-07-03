Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /सातारा पश्चिमेला दमदार पाऊस; ठिकठिकाणी धबधबे प्रवाहित

सातारा पश्चिमेला दमदार पाऊस; ठिकठिकाणी धबधबे प्रवाहित

Written ByMehul Panchal
Published: Jul 03, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:30 PM IST
satara news heavy rain waterfall video

Recommended Videos

सातारा पश्चिमेला दमदार पाऊस; ठिकठिकाणी धबधबे प्रवाहित
02:10
'साकीनाक्यामधील घटनेची जबाबदारी प्रशासनाची' - संजय घाडी
00:55
"महापौरांकडून मुंबईची सेवा होत नाही" - आदित्य ठाकरे
01:36
स्पेशल रिपोर्ट - वरळी मतदारसंघात कोणा-कोणात होणार सामना?
05:30
मुंबईकरांचा जीव स्वस्त झालाय का? तीन दिवसात दोघांचा मृत्यू
06:57
VIDEO : बोरिवलीत धक्कादायक घटना, इमारतीचा स्लॅब कोसळला
00:41
VIDEO : दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसामुळे डोबिवली तुंबली!
00:45
VIDEO| नवी मुंबई मनपा आयुक्त दालनाबाहेर
01:00
VIDEO| मॅनहोलमध्ये पडून एकाचा मृत्यू, जयंत पाटलांची प्रतिक्रिया
05:24
नाशिकच्या येवला तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई, 47 गावं 70 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा
00:49
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रायगडमध्ये एनडीआरएफची तुकडी दाखल
00:59
अहिरांना खासदार फोडल्याचं बक्षीस मिळालं; राऊतांचा हल्लाबोल
01:57

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बापरे! मटण तुटवडा... ठरलेली लग्नं पुढे ढकलावी लागणार? मटणाचे दर अडीचपट वाढले
Mutton10 min ago
2
Monsoon tracker July 3 2026 updates26 min ago
3
Gauri Spratt amir khan wedding45 min ago
4
JOB News54 min ago
5
Satara news1 hr ago