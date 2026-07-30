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'शिवाजी सागर', कोयना धरणाच्या जलाशयाचे नामांतर

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 30, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:14 PM IST

Satara Koyna Dam Renamed

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