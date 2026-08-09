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सावडाव धबधबा ओसंडून वाहतोय, सुट्टीच्या दिवशी पर्यटकांची गर्दी

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 09, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:23 PM IST

Savdav Waterfall is overflowing; crowds of tourists flock there on the holiday.

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