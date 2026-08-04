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लिव्ह-इन पार्टनरवर पतीप्रमाणेच चालणार खटला, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
लिव्ह-इन पार्टनरवर पतीप्रमाणेच चालणार खटला, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 04, 2026, 09:50 PM IST
|
Updated: Aug 04, 2026, 09:57 PM IST
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SC Decision over live in partner will be treated as husband in case
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