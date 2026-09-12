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VIDEO : नाशिकमध्ये वळणावर स्कूलमध्ये ब्रेक फेल

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 12, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:41 PM IST

School bus brake failure on a curve in Nashik

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