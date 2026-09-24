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ऑक्टोबर सुरु होण्याआधीच उन्हाच्या झळा, पुढील 2-3 दिवसांत तापमान आणखी वाढण्याचा अंदाज

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 24, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:35 PM IST
Scorching heat felt even before the start of October temperatures expected to rise further over the next 2 days

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ऑक्टोबर सुरु होण्याआधीच उन्हाच्या झळा, पुढील 2-3 दिवसांत तापमान आणखी वाढण्याचा अंदाज
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