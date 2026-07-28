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शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर, यादीत 17 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावं
शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर, यादीत 17 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावं
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 28, 2026, 02:50 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 03:04 PM IST
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Second list of farm loan waivers announced
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