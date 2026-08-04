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VIDEO : नाशिक जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई, जिल्ह्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा
VIDEO : नाशिक जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई, जिल्ह्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 09:25 PM IST
|
Updated: Aug 04, 2026, 09:31 PM IST
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Severe water scarcity in Nashik district water being supplied via tankers
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