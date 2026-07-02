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नाशिकच्या येवला तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई, 47 गावं 70 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 02, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:30 PM IST
Severe water scarcity in Nashik's Yeola taluka; water supplied via tankers to 47 villages and 70 hamlets.

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